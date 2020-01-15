В мэрии Ярославля отчитались о ходе ремонта перекрёстка Тутаевского шоссе и улицы Урицкого
На участке выполнен ремонт опасных ям
Самые опасные ямы были ликвидированы литым асфальтом.Фото: Мэрия Ярославля
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Мэрия Ярославля отчиталась о ходе работ по ремонту Тутаевского шоссе. Сегодня, 15 января подрядчик выполнял ремонт на перекрёстке Тутаевского шоссе и улицы Урицкого. Самые опасные ямы были ликвидированы литым асфальтом.
- На период всего зимнего сезона подрядчике будет следить за сохранением нормативного состояния дороги, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Уточняется, что финальная укладка асфальта будет выполнена весной 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU