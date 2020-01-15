В мэрии Ярославля отчитались о ходе ремонта перекрёстка Тутаевского шоссе и улицы Урицкого

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:00:01+03:00

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Мэрия Ярославля отчиталась о ходе работ по ремонту Тутаевского шоссе. Сегодня, 15 января подрядчик выполнял ремонт на перекрёстке Тутаевского шоссе и улицы Урицкого. Самые опасные ямы были ликвидированы литым асфальтом.

- На период всего зимнего сезона подрядчике будет следить за сохранением нормативного состояния дороги, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Уточняется, что финальная укладка асфальта будет выполнена весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU