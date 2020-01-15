Бабушки и дедушки ярославских сел могут проверить свое здоровье за один день

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:25:32+03:00

В районных больницах для них организована диспансеризация

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Жители Угличского района, которым исполнилось 65 лет, могут пройти диспансеризацию за один день. Бабушек и дедушек привозят в районную больницу, где организована работа кабинета медицинской профилактики. Там берут кровь на анализы, делают флюорографию, маммографическое исследование, электрокардиограмму, проводят осмотр терапевта и акушерки. Дальше пациенту проводят консультацию или направляют на дополнительные обследования.

– На сегодняшний день диспансеризацию прошли уже 546 сельских жителей Угличского района. У обследованных пациентов выявлены гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа, первично деформирующий остеоартроз, глаукома, – сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU