Бабушки и дедушки ярославских сел могут проверить свое здоровье за один день
Жители Угличского района, которым исполнилось 65 лет, могут пройти диспансеризацию за один день. Бабушек и дедушек привозят в районную больницу, где организована работа кабинета медицинской профилактики. Там берут кровь на анализы, делают флюорографию, маммографическое исследование, электрокардиограмму, проводят осмотр терапевта и акушерки. Дальше пациенту проводят консультацию или направляют на дополнительные обследования.
– На сегодняшний день диспансеризацию прошли уже 546 сельских жителей Угличского района. У обследованных пациентов выявлены гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа, первично деформирующий остеоартроз, глаукома, – сообщили в пресс-службе правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU