В Ярославле пройдет бесплатный мастер-класс по паркуру

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:15:12+03:00

С собой нужно взять спортивную одежду и чистую сменную обувь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приглашают всех желающих от 7 до 30 лет

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В ближайшее воскресенье, 19 января, в спортивно-развлекательном центре «Ярбатут» состоится бесплатный мастер-класс по паркуру для начинающих. Тренировка пройдет с 16:00 до 19:00. Приглашаются все желающие от 7 до 30 лет.

Начинающих паркурщиков ждет разминка от атлета и тренера по паркуру, обучение базовым движениям и элементам, интересная трасса из препятствий, по которой нужно будет пройти из точки А в точку Б по заданному маршруту.

С собой нужно взять спортивную одежду и чистую сменную обувь (кроссовки или кеды).

ИСТОЧНИК KP.RU