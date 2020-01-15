В Ярославле пройдет бесплатный мастер-класс по паркуру
Приглашают всех желающих от 7 до 30 лет
С собой нужно взять спортивную одежду и чистую сменную обувьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ближайшее воскресенье, 19 января, в спортивно-развлекательном центре «Ярбатут» состоится бесплатный мастер-класс по паркуру для начинающих. Тренировка пройдет с 16:00 до 19:00. Приглашаются все желающие от 7 до 30 лет.
Начинающих паркурщиков ждет разминка от атлета и тренера по паркуру, обучение базовым движениям и элементам, интересная трасса из препятствий, по которой нужно будет пройти из точки А в точку Б по заданному маршруту.
С собой нужно взять спортивную одежду и чистую сменную обувь (кроссовки или кеды).
ИСТОЧНИК KP.RU