Ярославские школьники должны подать заявление на сдачу ЕГЭ до 1 февраля

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:55:04+03:00

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Ученики, которые будут в этом году сдавать ЕГЭ, должны подать заявления до 1 февраля 2020 года. Сделать это можно в своих школах или по месту учебы. Выпускникам прошлых лет, которые тоже готовы написать экзамен, нужно обратиться в муниципальные органы управления образованием до 1 февраля.

Всего в этом году сдать ЕГЭ планируют более 5500 учеников.

Для того, чтобы получить аттестат, нужно сдать русский и математику базового или профильного уровня. Другие предметы сдаются на добровольной основе. Их будут засчитывать как вступительные испытания в ВУЗ.

ЕГЭ будет проходить в три этапа. Первый, долгосрочный, начнется 20 марта и завершится 13 апреля. Основной запланирован с 25 мая по 29 июня. Дополнительный этап – с 4 по 22 сентября.

– В соответствии с порядком государственной итоговой аттестации выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода, выпускники текущего года – в основные сроки. Если сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам совпали, также используются резервные дни, – уточнили в пресс-службе мэрии города.

Расписание экзаменов можно посмотреть на официальном информационном портале: http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/.

ИСТОЧНИК KP.RU