Украл деньги и табачку: в Ярославле задержали молодого рецидивиста

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:29:39+03:00

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В Заволжском районе 23-летний молодой человек зашел в магазин на проспекте Машиностроителей и украл сигареты и деньги. Но далеко не ушел. Полиция получила заявление и установила личность подозреваемого, а также выяснила, что парень уже привлекался к уголовной отвественности. Оказывается, и не раз.

– Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 УК РФ "Кража", – рассказали в ведомстве.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU