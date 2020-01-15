Украл деньги и табачку: в Ярославле задержали молодого рецидивиста
И возбудили уголовное дело
Желание закурить перебило здравый смысл?Фото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
В Заволжском районе 23-летний молодой человек зашел в магазин на проспекте Машиностроителей и украл сигареты и деньги. Но далеко не ушел. Полиция получила заявление и установила личность подозреваемого, а также выяснила, что парень уже привлекался к уголовной отвественности. Оказывается, и не раз.
– Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 УК РФ "Кража", – рассказали в ведомстве.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU