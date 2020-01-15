Более 6 тысяч учителей Ярославской области получат надбавку за классное руководство

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:20:09+03:00

Учителя занимаются не только обучением, но и воспитание детей Фото: Полина Вачнадзе

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С 1 сентября этого года за классное руководство учителя начнут получать специальную доплату. Об этом сегодня на Послании Федеральному Собранию сообщил Президент РФ Владимир Путин.

Доплата составит не менее пяти тысяч рублей и будет выплачиваться из федерального бюджета. При этом, подчеркнул глава государства, все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.

- Обращаю на это ваше внимание. И обязательно посмотрю, что происходит на практике, в жизни, - предупредил Владимир Путин.

В Ярославской области рассчитывать на доплату к основному заработку в Ярославской области могут 6 тысяч педагогов.

- Это серьезно повлияет на уровень доходов учителей, которые берут на себя дополнительную нагрузку, и станет хорошей оценкой их важного труда. Они занимаются не только обучением, но и воспитание наших детей, - сказал губернатор региона Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU