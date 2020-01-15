Более 6 тысяч учителей Ярославской области получат надбавку за классное руководство
С 1 сентября этого года за классное руководство учителя начнут получать специальную доплату. Об этом сегодня на Послании Федеральному Собранию сообщил Президент РФ Владимир Путин.
Доплата составит не менее пяти тысяч рублей и будет выплачиваться из федерального бюджета. При этом, подчеркнул глава государства, все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.
- Обращаю на это ваше внимание. И обязательно посмотрю, что происходит на практике, в жизни, - предупредил Владимир Путин.
В Ярославской области рассчитывать на доплату к основному заработку в Ярославской области могут 6 тысяч педагогов.
- Это серьезно повлияет на уровень доходов учителей, которые берут на себя дополнительную нагрузку, и станет хорошей оценкой их важного труда. Они занимаются не только обучением, но и воспитание наших детей, - сказал губернатор региона Дмитрий Миронов.
ИСТОЧНИК KP.RU