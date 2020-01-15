2020-01-15T13:51:51+03:00
Общество

Ярославская мэрия обязала предпринимателей убирать снег у торговых центров и крупных магазинов

Делать это нужно утром и вечером
Екатерина РЯБЦЕВА
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Снег нельзя сгребать к стенам здания или оставлять на проезжей частиСнег нельзя сгребать к стенам здания или оставлять на проезжей частиФото: Мэрия Ярославля
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Владельцев торговых точек, кафе, ресторанов и прочих объектов сферы услуг обязали убирать прилегающие территории два раза в сутки – утром и вечером. Они должны собирать мусор, чистить тротуары, дорожки и лестницы от снега и льда, а также посыпать их песком.

Правило уборки снега касаются не только крупных магазинов и торговых центров, но и остановок, рынков и мелких торговых точек.

– При том, что количество обращений граждан в травмопункты возросло, ни одной травмы не получено на объектах потребительского рынка, – рассказали в пресс-службе мэрии города.

Снег нельзя сгребать к стенам здания или оставлять на проезжей части. Также необходимо убирать ледовый нарост с карнизов, крыш, козырьков, балконов и водосточных труб.

По этим вопросам горожане могут позвонить по телефону единой диспетчерской службы: 40-40-40 и в управлении потребительского рынка: 40-48-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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