2020-01-15T12:51:39+03:00
Общество

Купил машину – долг в подарок. В Ярославской области мужчина приобрел машину и не смог ее зарегистрировать

Покупая что-либо, проверьте продавца
Полина Вачнадзе
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Житель Данилова по договору купли-продажи приобрел автомобиль, но когда попытался поставить машину на регистрационный учет, столкнулся с проблемой. Как оказалось, на легковушку был наложен запрет на проведение любых регистрационных действий. Причина выяснилась быстро – бывший хозяин авто являлся должником: общая сумма его долга по административным штрафам составила более 30 тысяч рублей, о чем покупателя, естественно, никто не предупредил. Это выяснилось лишь в тот момент, когда озадаченный даниловец обратился к судебным приставам с просьбой проверить экс-владельца машины на предмет долговых обязательств.

Как мужчины решали этот вопрос – история умалчивает, но только через несколько дней должник явился к судебным приставам и предоставил справку об оплате 30 тысяч.

- Чтобы не оказаться в подобной ситуации настоятельно рекомендуем проверять продавцов имущества на наличие долгов с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств, расположенного на сайте ведомства, - говорит пресс-служба УФССП России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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