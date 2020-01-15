В Ярославле на «Горзеленхозстрой» пришел новый руководитель

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:38:49+03:00

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В Ярославле на предприятии «Горзеленхозстрой» сменился руководитель. Уже завтра, 16 января, на место Веры Кореневской придет Андрей Степанов. Он станет исполняющим обязанности директора.

Андрей Михайлович работал в МУП «Старый город», МУП «Городской парк культуры и отдыха», МУП «Вознесенский» и МУП «Городской торгово-выставочный центр». Везде он занимал руководящие должности. С мая 2017 года по май 2019 года Степанов был директором МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха».

ИСТОЧНИК KP.RU