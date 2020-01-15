В Ярославле после ремонта открылось педиатрическое отделение центральной городской больницы

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:36:42+03:00

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В Ярославле завершился ремонт педиатрического отделения Центральной городской больницы. В отделении, рассчитанном на 50 коек, 10 из них по профилю «аллергология-иммунология», заменили сантехнику, светильники, сделали новый потолок, покрасили стены, частично облицевали их и полы керамогранитом. Теперь в палатах и коридорах комфортно, светло и уютно.

Как отметил глава региона Дмитрий Миронов, очень удобно, что в одном здании находятся УЗИ, рентген, лаборатория, отделение функциональной диагностики.

- Будем и дальше развивать детское здравоохранение. В регион в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступит 108 миллионов рублей, - сказал губернатор.

На эти деньги закупят томограф в детскую областную больницу и оборудуют помещение для него. Продолжится строительство детской поликлиники во Фрунзенском районе Ярославля.

Кроме того, вчера в районы были переданы ключи от 11 машин скорой помощи. В декабре поступило пять автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU