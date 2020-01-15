В Ярославской области сосед выпивал с дедом и украл у него пенсию

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:22:04+03:00

Мужчина уже был судим за похожие проступки

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В Даниловском районе у 71-летнего пенсионера украли более 10 тысяч рублей. Полиция выяснила, что причастен к этому сосед пострадавшего дедушки. 51-летний мужчина уже был судим несколько раз.

Он дал признательные показания и рассказал, что выпивал вместе с пожилым человеком несколько дней. Когда тот получил пенсию, подозреваемый проследил за наличкой и украл ее.

– По данному факту, следственным подразделением возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU