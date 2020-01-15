В Ярославской области сосед выпивал с дедом и украл у него пенсию
Мужчина уже был судим за похожие проступки
Рецидивист проследил, куда пожилой мужчина положил пенсиюФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
В Даниловском районе у 71-летнего пенсионера украли более 10 тысяч рублей. Полиция выяснила, что причастен к этому сосед пострадавшего дедушки. 51-летний мужчина уже был судим несколько раз.
Он дал признательные показания и рассказал, что выпивал вместе с пожилым человеком несколько дней. Когда тот получил пенсию, подозреваемый проследил за наличкой и украл ее.
– По данному факту, следственным подразделением возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU