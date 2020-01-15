Ярославская полиция нашла воровку, которая украла велик в подъезде на Республиканском проезде
Почти неделю назад в Ярославле на Республиканском проезде женщина украла велосипед из подъезда дома. Она не постеснялась сделать это прямо под камерами. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая 32-летняя жительница Ярославля, которой даны признательные показания, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Женщина рассказала, что сама хотела покататься на велике.
По факту кражи возбудили уголовное дело, а велосипедистке вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Транспорт вернули владельцам.
ИСТОЧНИК KP.RU