Ярославская полиция нашла воровку, которая украла велик в подъезде на Республиканском проезде

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:29:48+03:00

Женщина уверяет, что сама хотела покататься

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Почти неделю назад в Ярославле на Республиканском проезде женщина украла велосипед из подъезда дома. Она не постеснялась сделать это прямо под камерами. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая 32-летняя жительница Ярославля, которой даны признательные показания, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина рассказала, что сама хотела покататься на велике.

По факту кражи возбудили уголовное дело, а велосипедистке вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Транспорт вернули владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU