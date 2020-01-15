2020-01-15T09:18:50+03:00
Происшествия

В Ярославской области осудят пьяного водителя, который перевернул машину и погубил пассажира

Смертельное ДТП произошло прошлым летом
Екатерина РЯБЦЕВА
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Водитель признал свою винуВодитель признал свою винуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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30 июня 2019 года на Центральной улице в поселке Поречье, который находится в Ростовском районе, водитель УАЗика съехал в кювет и перевернул автомобиль. На пассажирском сидении был 41-летний мужчина, который тут же погиб от полученных травм.

Позже выяснилось, что водитель был пьян. Он признал свою вину.

Расследование уголовного дела завершили и отправили в суд.

– В соответствии с частью 4 статьи 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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