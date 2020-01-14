Запахло весной: зима в Ярославскую область не придет и на этой неделе
Если выйти на улицу днем и вдохнуть ярославский воздух, то появится ощущение, что легкие наполняются весной. Этому способствуют лужи, мелкий дождик, и облачное с редкими солнечными прояснениями небо. Такая погода будет держаться всю неделю.
Днем ртуть в термометре поднимется до +4 градусов, а ночью опустится максимум до -3.
Подует юго-западный ветер: 7-12 метров в секунду.
– Днем временами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Из-за перепадов температур на дорогах возможен гололед.
ИСТОЧНИК KP.RU