2020-01-14T20:11:21+03:00
Общество

Запахло весной: зима в Ярославскую область не придет и на этой неделе

Днем температура воздуха поднимется до +4 градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Возможны осадки в виде мокрого снегаВозможны осадки в виде мокрого снегаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Если выйти на улицу днем и вдохнуть ярославский воздух, то появится ощущение, что легкие наполняются весной. Этому способствуют лужи, мелкий дождик, и облачное с редкими солнечными прояснениями небо. Такая погода будет держаться всю неделю.

Днем ртуть в термометре поднимется до +4 градусов, а ночью опустится максимум до -3.

Подует юго-западный ветер: 7-12 метров в секунду.

– Днем временами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Из-за перепадов температур на дорогах возможен гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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