Жительница Ярославля зарегистрировала в своей квартире четырех мигрантов

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:46:14+03:00

Преступнице может грозить до трех лет тюрьмы

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В Ярославле сотрудники полиции нашли 45-летнюю женщину, которая незаконно прописала у себя в квартире четырех иностранных граждан. Установлено, что жительница Красноперекопского района города не собиралась предоставлять данное помещение для проживания.

- Отделом дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Максимально наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU