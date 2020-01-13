Жительница Ярославля зарегистрировала в своей квартире четырех мигрантов
В Ярославле сотрудники полиции нашли 45-летнюю женщину, которая незаконно прописала у себя в квартире четырех иностранных граждан. Установлено, что жительница Красноперекопского района города не собиралась предоставлять данное помещение для проживания.
- Отделом дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Максимально наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU