В Ярославской области некоторые междугородние автобусы будут ходить только в воскресенье и понедельник
Пассажирам, которые собираются в Кострому и в Москву, следует быть внимательными
Изменения произошли на трех маршрутахФото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:
С 13 января по маршруту №489 «Ярославль АВ – Кострома АВ» рейс в 20:30 будет выполняться только по воскресеньям. Об этом говорится в группе «Ярославский автовокзал (ГБУ ЯО «Яроблтранском»)» ВКонтакте.
С 14 января маршрут №028/030 «Кострома АВ – Москва АС «Центральная» рейс в 00:50 из Ярославля, в 01:45 из Ростова, 03:15 из Переславля будет выполняться только по понедельникам.
По маршруту №034 «Москва АС – Ярославль АИ» рейс 14:15 из Москвы, 16:35 из Переславля и 17:55 из Ростова будет выполняться только по понедельникам.
ИСТОЧНИК KP.RU