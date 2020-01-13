В Ярославской области некоторые междугородние автобусы будут ходить только в воскресенье и понедельник

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:23:51+03:00

Пассажирам, которые собираются в Кострому и в Москву, следует быть внимательными

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С 13 января по маршруту №489 «Ярославль АВ – Кострома АВ» рейс в 20:30 будет выполняться только по воскресеньям. Об этом говорится в группе «Ярославский автовокзал (ГБУ ЯО «Яроблтранском»)» ВКонтакте.

С 14 января маршрут №028/030 «Кострома АВ – Москва АС «Центральная» рейс в 00:50 из Ярославля, в 01:45 из Ростова, 03:15 из Переславля будет выполняться только по понедельникам.

По маршруту №034 «Москва АС – Ярославль АИ» рейс 14:15 из Москвы, 16:35 из Переславля и 17:55 из Ростова будет выполняться только по понедельникам.

ИСТОЧНИК KP.RU