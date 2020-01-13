2020-01-13T16:02:25+03:00
Происшествия

Ярославский бизнесмен задолжал по налогам почти 18 миллионов рублей

Уголовное дело направлено в суд
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подозреваемый в налоговых преступлениях получил подписку о невыездеПодозреваемый в налоговых преступлениях получил подписку о невыездеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего учредителя строительной организации. С июля 2013 года по январь 2014 года мужчина включал в налоговую декларацию ложные сведения, и задолжал по налогам больше 18 миллионов рублей.

– Следователем был наложен арест на всё его имущество. Уже возмещен ущерб на сумму около двух миллионов рублей, – пояснили в ведомстве.

Когда доказательная база была собрана, уголовное дело направили в суд. Бизнесмену избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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