В Рыбинске построят вторую крытую ледовую арену

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:42:15+03:00

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На данный момент в Рыбинске имеется только одна крытая ледовая арена: ДС «Полет», в котором уже с трудом совмещают тренировочный процесс профессиональные спортсмены и любители катания на коньках. Если в городе появится второй ледовый дворец, места на льду должно хватить всем.

- В этом году будет выполнено проектирование, и, имея его на руках, будем входить в национальный проект, чтобы начать строительство в 2022 году. Стоимость подготовки проекта – 5 миллионов рублей, это средства местного бюджета, - рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

В новом дворце спорта будет ледовая площадка 30 на 60 метров, раздевалки, душевые, гардероб, предусмотрено наличие автономной ледовой станции и комбайна. Работать он будет с июля по май.

- Крытый тренировочный ледовый корт предполагается расположить за ДС «Полет» на территории автостоянки, ближе к Волге. Он займет примерно 2/3 парковки. Арена планируется самая простая, без трибун, без вспомогательных помещений типа кафе, - пояснил Олег Кондратенко.

ИСТОЧНИК KP.RU