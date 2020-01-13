В Рыбинске пройдет турнир по хоккею «Золотая шайба»

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:32:52+03:00

В ледовых баталиях сойдутся хоккеисты от 9 до 18 лет. ФОТО: администрация Рыбинска

В нем, по традиции, примут участие дворовые команды

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В Рыбинске с 14 января начнутся игры турнира по хоккею среди дворовых команд «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Этот турнир проводится уже 14 лет, в этом году в нем примут участие 24 команды.

В ледовых баталиях сойдутся хоккеисты от 9 до 18 лет. Их поделят на две группы: «А», в которой будет играть шесть команд, по две в каждой возрастной группе, и «В», куда войдут игроки разных возрастов.

Группа «А» сыграет матчи на крытом льду ДС «Полет». Финалист для отбора на региональный уровень определится до 1 февраля.

Группа «В» будет играть на открытых кортах, когда того позволит погода.

ИСТОЧНИК KP.RU