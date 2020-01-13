Две москвички приехали в ярославскую колонию со смарт-часами и другими гаджетами
В исправительную колонию №3 приехали две женщины – 30-летняя и 31-летняя жительницы Москвы. Они прибыли на краткосрочное свидание к 29-летнему осужденному. В личных вещах посетительниц сотрудники колонии обнаружили сим-карту, смарт-часы, гарнитуру к мобильнику, USB-кабели-переходники, беспроводные наушники с зарядкой, портативное зарядное устройство и портативную колонку, блютус-гарнитуру и переходник.
На женщин составили протокол об административном правонарушении.
– В соответствии со статьей 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU