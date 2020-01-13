Как за год изменились цены на новые «однушки» в Ярославле?

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:14:02+03:00

По сравнению с другими городами рост стоимости незначительный, но все же есть

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Динамику цен на однокомнатные квартиры в новостройках изучили аналитики компании Domofond.ru. Так, например, в Ярославле в декабре 2018 года «однушку» в новом доме можно было купить в среднем за 1 822 800 рублей, в декабре 2019-го – уже за 1 907 910 рублей. Рост составил 4,7 процента. И по этому показателю Ярославль находится на 52 месте из 77-и в рейтинге городов России, где проводилось исследование.

Кстати, по стране средний рост цены однокомнатных квартир на первичном рынке составил 30 процентов. Стоимость квадратного метра увеличилась с 52 тысяч до почти 67 тысяч рублей. Лидер здесь – курортный город Сочи: «однушки» подорожали на 25 процентов, а средняя их стоимость составила 3 500 000 рублей. Немного отстал Иркутск – здесь однокомнатные квартиры в новостройках обходятся примерно в 2,3 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Новокузнецк, где квартиры подорожали с полутора до почти 1,9 миллиона рублей.

В 10 городах России цена на «однушки» снизились. Самое большое падение цены в Нижнем Тагиле: с 1,8 миллиона рублей до 1,6 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU