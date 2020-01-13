2020-01-13T12:40:08+03:00
Происшествия

Тройное ДТП на Московском проспекте затруднило движение транспорта

Авария на остановке Градусова спровоцировала небольшую пробку
Роман РЫЖИКОВ
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Утро начинается не с кофеУтро начинается не с кофеФото: Роман РЫЖИКОВ
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Утро понедельника в Ярославле началось с тройного ДТП на Московском проспекте. Около 9 утра напротив остановки Градусова, по направлению в центр, столкнулись сразу три машины: «Газель», «Лада Веста» и «Мерседес» собрались в паровозик, создав серьезную помеху для остальных участников движения. Столкнувшись вскоре после светофора, машины заняли сразу два ряда, что спровоцировало небольшую пробку – автомобилисты стояли до выемки. Ситуация разрешилась с прибытием сотрудников ДПС. Побитые автомобили «подвинулись» к обочине, освободив дорогу.

На данный момент о пострадавших ничего не известно, но, судя по незначительным повреждениям, которые получили машины, обошлось без серьезных последствий. Чего не скажешь о ДТП на съезде с Октябрьского моста, где, предположительно, пьяный лихач собрал сразу четыре машины.

Тройное ДТП на Московском проспекте.Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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