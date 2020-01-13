В Ярославле задержали закладчика, который нес 138 граммов «соли»

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:35:53+03:00

Молодой человек приехал из Тутаева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Ярославле задержали 20-летнего парня, у которого с собой было 6 свертков с веществом. Экспертиза установила, что в свертках находилась «соль», массой более 138 граммов.

Молодой человек приехал из Тутаева, в Ярославле снимал квартиру и планировал распространять наркотики через закладки.

– Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Ярославской области в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, – поделились в ведомстве.

Теперь закладчик может лишиться свободы на срок от 10 до 20 лет и заплатить большой штраф.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU