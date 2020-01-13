2020-01-13T12:30:30+03:00
Общество

Сколько съели и выпили посетители гастрономической ярмарки в Ярославле

Кто там был – вспоминаем, кто не был – завидуем
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Предлагался большой ассортимент сладостейПредлагался большой ассортимент сладостейФото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В этом году гастрономическую ярмарку в центре Ярославля посетило около 23 тысяч человек. За 13 дней было выпито три тысячи литров горячих напитков, в том числе 1,3 тысячи литра безалкогольного глинтвейна. За эти две недели ярославцы и гости города съели около 5 тысяч порций мяса и купили 3,5 тысяч сувениров. Средний чек в этом году оказался довольно-таки лояльным: 280-320 рублей.

Чем еще кроме мяса и напитков угощали в центре города? Кто там был – вспоминаем, как было вкусно, кто не успел полакомиться – завидуем. Итак: гости ярмарки смогли попробовать мясо-гриль, утку на вертеле, купаты, колбаски, плов и солянку, мюнхенские, датские и французские хот-доги, сербские бургеры, драники. Запить все это можно было авторскими чаями с добавлением ягод, фруктов и трав, пряными напитками и беалкогольным глинтвейном. Предлагался большой ассортимент сладостей: варенье с еловыми ветками, варенье из мяты, мед и леденцы. Кстати, в этом году выбор сладостей был как никогда большой: разные пряники, дубовый десерт, карамельные сиропы, джем из тыквы, огуречное варенье, блины с апельсиновым сиропом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле предпринимателя будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам
Какие районы Ярославской области в лидерах по строительству жилых домов
В Ярославле может измениться размер премий для одаренных детей
60-летнего ярославца подозревают в хладнокровном убийстве приятельницы
Жительница Ярославля зарегистрировала в своей квартире четырех мигрантов
В Ярославской области некоторые междугородние автобусы будут ходить только в воскресенье и понедельник
Ярославский бизнесмен задолжал по налогам почти 18 миллионов рублей
В Рыбинске построят вторую крытую ледовую арену
В Ярославской области стартовала акция #СДЕЛАЙФЛЮШКУ
В Рыбинске пройдет турнир по хоккею «Золотая шайба»
Две москвички приехали в ярославскую колонию со смарт-часами и другими гаджетами
Как за год изменились цены на новые «однушки» в Ярославле?
Тройное ДТП на Московском проспекте затруднило движение транспорта
В Ярославле задержали закладчика, который нес 138 граммов «соли»
Сколько съели и выпили посетители гастрономической ярмарки в Ярославле
Танцующие девочки в неглиже: в Ярославле на Кирова запахло эротикой и Амстердамом
В Ярославле окунуться в купель в Крещение можно будет с берега
Огромная толпа детей и пожарные расчеты: что случилось в ярославской школе в Брагино
«Изменилось федеральное законодательство». Почему «серебряных» медалистов в Ярославле могут лишить премии
В Ярославле лихач собрал четыре машины в ДТП и сбежал
В Ярославле осудят водителя легковушки, который выехал на красный и попал в ДТП с автобусом
Ушел с сумкой через плечо: на Перекопе пропал мужчина
Жители 2 микрорайона Брагино требуют от властей разобраться с мусором, оставшимся после ремонта Тутаевского шоссе
«Выходите работать руками, а не языком». Ярославцы в гневе из-за запущенности города