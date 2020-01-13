Сколько съели и выпили посетители гастрономической ярмарки в Ярославле

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:30:30+03:00

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В этом году гастрономическую ярмарку в центре Ярославля посетило около 23 тысяч человек. За 13 дней было выпито три тысячи литров горячих напитков, в том числе 1,3 тысячи литра безалкогольного глинтвейна. За эти две недели ярославцы и гости города съели около 5 тысяч порций мяса и купили 3,5 тысяч сувениров. Средний чек в этом году оказался довольно-таки лояльным: 280-320 рублей.

Чем еще кроме мяса и напитков угощали в центре города? Кто там был – вспоминаем, как было вкусно, кто не успел полакомиться – завидуем. Итак: гости ярмарки смогли попробовать мясо-гриль, утку на вертеле, купаты, колбаски, плов и солянку, мюнхенские, датские и французские хот-доги, сербские бургеры, драники. Запить все это можно было авторскими чаями с добавлением ягод, фруктов и трав, пряными напитками и беалкогольным глинтвейном. Предлагался большой ассортимент сладостей: варенье с еловыми ветками, варенье из мяты, мед и леденцы. Кстати, в этом году выбор сладостей был как никогда большой: разные пряники, дубовый десерт, карамельные сиропы, джем из тыквы, огуречное варенье, блины с апельсиновым сиропом.

ИСТОЧНИК KP.RU