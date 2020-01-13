Танцующие девочки в неглиже: в Ярославле на Кирова запахло эротикой и Амстердамом

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:18:22+03:00

А Ян Левин по этому поводу утроил небольшой экскурс в историю родного города

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На днях ярославский ресторатор и краевед Ян Левин прогуливался по Ярославлю и заметил в окнах бывшей гостиницы «Бристоль» пикантных девушке в неглиже. Дамы танцевали, зазывая обнаженными частями тела посетителей в свое заведение.

Пытливый ум Яна не смог пройти мимо столь занимательной картины, и он решил написать ретроспективно-краеведческий пост на насущную тему.

– Гостиница «Бристоль» на перекрёстке улиц Углической и Екатерининской была построена в 1910 году в стиле модерн по проекту архитектора Григория Саренко. В январе 1911 года она распахнула двери для первых гостей.

Это было сверх-современное здание столичного уровня. Шикарные интерьеры, электричество, водопровод, ванны, танцевальная зала, биллиарды, роскошный ресторан и прекрасный сервис. 30 номеров стоимостью от рубля до пяти: недёшево!

В Российской Империи была мода называть отели и рестораны именами известных заграничных городов: почти в каждом приличном отечественном городе был свой ресторан «Лондон», гостиница «Париж», меблированные номера «Берлин», или, вот, «Бристоль».

Это была самая дорогая и самая лучшая гостиница в Ярославле: здесь останавливались Шаляпин, Собинов, Бальмонт.

Последний, как говорят слухи, даже пытался в страстях выброситься из окна отеля.

Не более, чем слух, однако, легенд и баек вокруг «Бристоля» всегда ходило немало.

Например, что владелец настолько был в восторге от итогового результата, что для автора, архитектора Саренко, каждый день в ресторане на обед был накрыт бесплатный стол.

В 1918 году из гостиницы был выведен восставшими белыми офицерами товарищ Нахимсон и расстрелян здесь же, во дворе.

Ну и наконец, вот он, то ли байка, то ли факт, всплывший у меня в голове в этот зимний вечер.

Говорят, в окнах ресторана «Бристоль» сидели томные женщины и завлекали с улицы потенциальных гостей. С ними можно было отужинать, а с кем-то даже проследовать в номера, – занимательно рассказывает местный блогер.

Вот так наше ресторанное дело семимильными шагами выходит на новый уровень. Ян почти уверен, что скоро Квартал Красных фонарей в Амстердаме умоется кровавыми слезами зависти.

ИСТОЧНИК KP.RU