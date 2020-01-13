В Ярославле окунуться в купель в Крещение можно будет с берега

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:39:08+03:00

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Приближается праздник Крещения Господня и всех верующих, желающих в этот день окунуться в прорубь, сейчас волнует один вопрос: можно ли будет это сделать. Из-за аномально теплой погоды лед на водоемах области очень непрочен, в чем еще раз убедились спасатели во время рейда в преддверии праздника.

Они замерили толщину льда в местах традиционных иорданей. Конечно, не удивительно, что устойчивого безопасного льда нет ни на реке Которосль, ни на реке Нора в районе поселка Норское. На Петропавловских прудах лед 8-10 сантиметров, но его структура неоднородна, имеется так называемая «наслуда», то есть вода, выступающая поверх льда.

Исходя из всего этого, спасатели не рекомендуют выход на лед на этих водоемах – велика вероятность провалиться в воду.

Но выходить из положения все равно как-то надо. Судя по всему, заход в купели будет организован прямо с берега, как это было несколько лет назад, когда из-за похожих погодных условий лед не успел встать к Крещению.

Как пояснили в Главном Управлении МЧС по Ярославской области, список мест, где будут сделаны иордани, станет известен завтра, 14 января.

ИСТОЧНИК KP.RU