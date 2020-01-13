Огромная толпа детей и пожарные расчеты: что случилось в ярославской школе в Брагино
МЧС рассказало о возгорании в школьной столовой
Персонал школы потушил плафон за три минутыФото: Алексей СТЕФАНОВ
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У школы №5 В Дзержинском районе на улице Туманова собралась толпа детей. Учителя вывели на улицу 513 подопечных. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области пояснили, что это была вынужденная эвакуация: в учебном заведении сработала пожарная сигнализация. В столовой загорелся плафон.
– Сообщение поступило к нам в 10.40, –рассказали в пресс-службе ведомства. – Расчеты прибыли через три минуты, но персонал столовой уже самостоятельно ликвидировал возгорание.
К счастью, никто не пострадал, и ученики смогли вернуться на занятия.
ИСТОЧНИК KP.RU