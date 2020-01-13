Огромная толпа детей и пожарные расчеты: что случилось в ярославской школе в Брагино

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:25:42+03:00

Изменить размер текста: A A

У школы №5 В Дзержинском районе на улице Туманова собралась толпа детей. Учителя вывели на улицу 513 подопечных. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области пояснили, что это была вынужденная эвакуация: в учебном заведении сработала пожарная сигнализация. В столовой загорелся плафон.

– Сообщение поступило к нам в 10.40, –рассказали в пресс-службе ведомства. – Расчеты прибыли через три минуты, но персонал столовой уже самостоятельно ликвидировал возгорание.

К счастью, никто не пострадал, и ученики смогли вернуться на занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU