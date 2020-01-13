В Ярославле лихач собрал четыре машины в ДТП и сбежал

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:48:23+03:00

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В воскресенье, 12 января, в Ярославле произошло крупное ДТП. На съезде с Октябрьского моста какой-то лихач пошел на обгон на затяжном повороте, его автомобиль развернуло и выбросило на встречку.

- Меня трясет до сих пор, все произошло перед моим носом, - говорит Мила Ержанова.- Он меня обогнал на большой скорости, с моста, сигналил , подрезал и через секунду его занесло и закрутило с выносом на встречную полосу. Я как в замедленном кино все это смотрела!

Очевидцы рассказали, что после столкновения, водитель «Дэу», спровоцировавший аварию, забрал вещи из машины и сбежал, пока остальные оценивали ущерб в первые секунды случившегося.

В обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU