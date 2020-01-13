В Ярославле осудят водителя легковушки, который выехал на красный и попал в ДТП с автобусом

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:44:55+03:00

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12 сентября 2018 года на перекрестке Юго-Западной окружной дороги и дороги на Углич ЛАДА-2110 выехала на красный свет и врезалась в автобус. 50-летний пассажир отечественной легковушки получил тяжелые травмы, а две пассажирки – травмы разной степени тяжести.

Находившиеся в автобусе люди не пострадали.

Были проведены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование завершилось, и его направили в суд.

– В соответствии с частью 1 статьи 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU