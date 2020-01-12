Жители 2 микрорайона Брагино требуют от властей разобраться с мусором, оставшимся после ремонта Тутаевского шоссе

12 Янв. 2020 2020-01-12T22:03:26+03:00

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Жители Дзержинского района Ярославля жалуются на бардак, который подрядчик оставил после ремонта Тутаевского шоссе. Как это принято в столице Золотого кольца – в соцсетях:

- О том, что ремонт продолжается, мы знаем! Но подрядчик не закончил вывоз мусора на участке от Урицкого до Е. Колесовой, не восстановил поврежденный забор на перекрёстке Тутаевское и Е. Колесовой и не отсыпал временный подход к остановке Урицкого, продолжая оставлять мусор далее... Владимир Михайлович! Вы в состоянии повлиять на подрядчика? – обратился к мэру от лица жителей второго микрорайона Михаил Рахимов.

Надо сказать, это далеко не единственная проблема, с которой столкнулись жители Дзержинского района, да и всего Ярославля. Город не убран, дороги покрыты кратерами, а мэрия отчитывается о «нормативных состояниях» и работе коммунальных служб в три смены. В то время как разгневанные ярославцы тысячами подписывают петицию об отставке Владимира Волкова, его команда находит опровержения, а сам мэр называет петицию фейком.

ИСТОЧНИК KP.RU