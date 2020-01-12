«Выходите работать руками, а не языком». Ярославцы в гневе из-за запущенности города

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:44:59+03:00

Люди требуют от чиновников принять меры к уборке

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- Не стыдно, господа чиновники, за лицо города? – вопрошают ярославцы в социальных сетях. Недовольство горожан вызвано отвратительной уборкой улиц от снега и льда. Мэрия, тем временем, рапортует об уборке в три смены.

Дискуссия развернулась в группе «Дороги Ярославля» на Фейсбуке. Пользователи сообщают, что уборка производится механизированная – техника щетками полирует лед там, где нужно бы пройтись реагентами.

- Уважаемые чиновники, если вы не можете организовать работу и обеспечить результат, то выходите работать руками, а не языком! – пишут активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU