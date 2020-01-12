«Выходите работать руками, а не языком». Ярославцы в гневе из-за запущенности города
- Не стыдно, господа чиновники, за лицо города? – вопрошают ярославцы в социальных сетях. Недовольство горожан вызвано отвратительной уборкой улиц от снега и льда. Мэрия, тем временем, рапортует об уборке в три смены.
Дискуссия развернулась в группе «Дороги Ярославля» на Фейсбуке. Пользователи сообщают, что уборка производится механизированная – техника щетками полирует лед там, где нужно бы пройтись реагентами.
- Уважаемые чиновники, если вы не можете организовать работу и обеспечить результат, то выходите работать руками, а не языком! – пишут активисты.
ИСТОЧНИК KP.RU