2020-01-12T15:54:23+03:00
Происшествия

Машина кувыркалась десятки метров. На проспекте Октября в Ярославле вдребезги разбилась иномарка

Роман РЫЖИКОВ
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Иномарка буквально срезала столб на огромной скорости. ФОто: Подслушано в Ярославле/vk.comИномарка буквально срезала столб на огромной скорости. ФОто: Подслушано в Ярославле/vk.com
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Ранним утром в воскресенье, 12 января, на проспекте Октября в Ярославле произошло жесткое ДТП. Около половины шестого на огромной скорости «Ауди» врезалась в фонарный столб и перевернулась. Все произошло на повороте на Лакокраску, возле заправки. Иномарка кувыркалась и скользила по асфальту несколько десятков метров, осколки разлетелись повсюду. По словам очевидцев, серьезно пострадал пассажир – его госпитализировали с травмами. Информация уточняется

Авария с перевернувшейся машиной в ЯРославле .Видео: Жесть Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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