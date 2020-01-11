Мэрия Ярославля пообещала отремонтировать объезд Тутаевского шоссе

11 Янв. 2020 2020-01-11T19:58:33+03:00

Подрядчик должен выровнять и подсыпать гравием участки со стороны улицы Пашуковской и и улицы Бабича. Фото: Мэрия Ярославля

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Мэрия Ярославля пообещала привести в порядок дороги, служащие объездом Тутаевского шоссе. Подрядчик должен выровнять и подсыпать гравием участки со стороны улицы Пашуковской и и улицы Бабича.

- В субботу и воскресение подрядная организация выйдет на грейдирование и на подсыпку временных дорог. Подрядчик производит работы по подсыпке регулярно и будет это делать до окончания ремонта дороги, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Ремонт Тутаевского шоссе на участке от улицы Большой Норской до улицы Панина продлится до 15 мая 2020 года. Полное завершение капитального ремонта Тутаевского шоссе намечено на октябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU