Ярославской математической школе №33 в 2020 году исполнится 215 лет

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:41:59+03:00

На дискуссии обсудили вопросы заинтересованности бизнес-сообщества в качественном образовании, а также взаимодействия бизнеса и образовательного сообщества. Фото: Мэрия Ярославля

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Ярославской школе №33 имени Карла Маркса с углублённым изучением математики в 2020 году исполнится 215 лет. В связи с юбилейной датой состоялось первое сессионное заседание «Школа 33 – Базовая школа Российской Академии Наук – 215 лет успеха».

- На дискуссии обсудили вопросы заинтересованности бизнес-сообщества в качественном образовании, взаимодействия бизнеса и образовательного сообщества, а также способы формирования качественного ресурса от школы через вуз к бизнесу, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Школа №33 занимает 69 место в рейтинге лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников, а также находится на 47 позиции в рейтинге лучших школ России по укрупнённым направлениям подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU