В Борисоглебском районе Ярославской области утром горел частный дом
В пожаре никто не пострадал
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В деревне Задубровье Борисоглебского района Ярославской области утром 11 января горел частный дом. Сообщение о возгорании поступило к спасателям МЧС в шесть утра 40 минут. Бороться с огнем выехали шесть человек личного состава и две единицы техники.
- Ликвидировать пламя удалось за 20 минут, к семи часам утра, - прокомментировали в Главном Управлении МЧС России по Ярославской области. – В результате пожара поврежден чердак дома.
К счастью, люди в огне не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU