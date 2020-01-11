В Борисоглебском районе Ярославской области утром горел частный дом

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:30:59+03:00

В пожаре никто не пострадал

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В деревне Задубровье Борисоглебского района Ярославской области утром 11 января горел частный дом. Сообщение о возгорании поступило к спасателям МЧС в шесть утра 40 минут. Бороться с огнем выехали шесть человек личного состава и две единицы техники.

- Ликвидировать пламя удалось за 20 минут, к семи часам утра, - прокомментировали в Главном Управлении МЧС России по Ярославской области. – В результате пожара поврежден чердак дома.

К счастью, люди в огне не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU