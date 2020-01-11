2020-01-11T14:19:23+03:00
Происшествия

В Ярославле на Московском проспекте машина влетела в забор и перевернулась

Авария произошла утром 11 января
Полина ЗАЙЦЕВА
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Автомобиль врезался в забор, вылетел на полосу встречного движения и перевернулся. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.Автомобиль врезался в забор, вылетел на полосу встречного движения и перевернулся. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.
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В Ярославле на Московском проспекте утром 11 января произошла серьезная авария с участием отечественной легковушки ВАЗ. Автомобиль врезался в забор, вылетел на полосу встречного движения и перевернулся. Вскоре фотографии с места ДТП появились в сети.

- Дорога ледяная, надо быть аккуратнее, - написали ярославцы в социальных сетях.

Точная информация о пострадавших, а также причинах аварии пока отсутствует. По словам очевидцев ДТП, в результате происшествия никто не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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