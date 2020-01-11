Не игра красна, а победа

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:17:22+03:00

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После рождественских каникул первым «пациентом» нашей бури календарь суперлиги определил некогда знаменитый «Спартак» из Петербурга но то было когда-то… А сейчас «Спартак» переживает не лучшие свои времена, балансируя в «Суперлиге 1» на грани зоны вылета. Видимо, последнее обстоятельство оказалось далеко не последним фактором в настрое игроков «Бури» на игру. Причем, начали наши парни весьма увесисто и быстро, буквально за пару минут, создали приличный отрыв в счете -7:0. Немалым довеском к счету было долгожданное возвращение в строй после травмы и почти полуторамесячного отсутствия нашей главной ударной силы в лице Артема Бутянковса. Одно его присутствие на паркете «Вознесенского» в составе «Бури» вселяло оптимизм. Однако оптимизм вскоре начал угасать, потому что спартаковцы, хотя и прибыли в Ярославль с весьма короткой, как говорится, скамейкой, но биться за свое «светлое будущее» были готовы. Благо и кадры у них есть. И вот уже концовка первой четверти проходит раскачиваясь, как маятник, лицом то к одной команде, то к другой. «Буре» все же удается завершить четверть в свою пользу, хотя и с минимальным перевесом. Короткой паузы оказалось достаточно для наставника «Бури» Михаила Терехова, чтобы привести настрой своих подопечных в норму вторая четверть проходит уже под диктовку «Бури», игрокам которой удается вс, чем хорош баскетбол, как лучшая игра с мячом. Тут и точные броски, и виртуозные проходы нашего легионера Джастина Роберсона, и данк Ивана Нелюбина, и хитроумные передачи Сергея Токарева… Отрыв растет, как на дрожжах, и становится двузначным в середине четверти – 37:26. Но эта достигнутая разница, как подножка подрезает игру ярославцев, которые явно впадают в благодушное настроение. Правда, до большого перерыва отрыв еще держится близким к 10-очковой величине – 47:39, звоночек, похоже, уже был. А гром грянул уже в 3-ей четверти. Впечатление было такое, что ярославцы играют каждый сам за себя. Мало того, что в защиту отходят с задержками, так еще и позволяют спартаковцам разгоняться с мячом. А с мячом в руках и на скорости любой игрок опаснее, и вот накопленный за половину игры очковый запас начал таять, как снег под жарким солнцем. Правда «трёха» Александра Ермоловича успела перед этим вернуть двузначный отрыв – 52:41, но как раз с него началось падение. При счете 58:50 на «Бурю» словно ступор напал. Мяч просто не лезет в кольцо до самой сирены на перерыв. А это ведь длилось почти 5,5 минут! Ну немыслимо. На последний перерыв «Буря» уходит, уже проигрывая «Спартаку» - 58:59. Ничего себе аутсайдер! Вот эта ситуация и привела ярославцев в рабочее состояние. Угроза проигрыша на своем паркете заставила всех ярославцев вернуться к своей игре.. и важную роль тут сыграли ветераны команды. Сначала Владимир Белов точным попаданием снял «заклятие» упрямого кольца, вернув «Буре» лидерство. Затем свою стойкость в защите стал проявлять Роберсон, который при своих 185 см ухитрялся опекать двухметровых спартачей, от чего у них глаза буквально выпадали от удивления. Разыгрался и Бутянковс под щитами, что позволило в итоге набрать подборов больше, чем спартаковцы. А это тоже фактор для победы. При игре очко в очко опыт ярославцев должен был сказаться, что у получилось. Но получилось еще кое-что, что Михаил Терехов назвал суровым уроком для команды: «Будем работать над ошибками» И все же верно было им сказано, что победа при даже плохой игре все равно лучше поражения в красивой игре. А игру со «Спартаком» Терехов признал самой плохой игрой «Бури» в этом сезоне.

«Буревестник» - МБК «Спартак» (Санкт-Петербург) -79 : 75 (22:21, 25:18, 11:20, 21:16)

ИСТОЧНИК KP.RU