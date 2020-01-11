Восемь ярославцев представят регион на зимних юношеских Олимпийских играх

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:38:50+03:00

Всего в составе российской команды насчитывается 108 человек. Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Восемь жителей Ярославской области представляют родной регион в российской сборной на третьих зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования продлятся 12 дней в швейцарской Лозанне, участие в них примут спортсмены из 79 стран мира.

- Ярославскую область представляют мастер спорта по шорт-треку Даниил Николаев и семь игроков школы «Локомотива» – вратарь Сергей Мурашов, защитники Кирилл Кудрявцев и Андрей Малявин, нападающие Данила Бызов, Матвей Мичков, Александр Перевалов и Илья Роговский, - рассказали в пресс-службе Правительства региона.

Всего в составе российской команды насчитывается 108 человек. На хоккейном турнире российская команда попала в одну группу с Канадой и Данией. Первая игра пройдет 18 января. В этот же день состоятся состязания среди конькобежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU