Двое ярославцев наворовали сыра со склада магазина на 100 тысяч рублей

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:29:15+03:00

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В Ярославле полицейские завершили расследование уголовного дела по факту кражи сыра, совершенной по сговору. Установлено, что в течение нескольких месяцев мужчины совершали кражи сыра со склада, причинив ущерб на общую сумму 100 тысяч рублей.

- Двое подозреваемых - 25-летние молодые люди, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Один из них работник склада магазина, другой – сотрудник компании-поставщика.

Мужчинам вменяется 13 эпизодов преступления. Свою вину обвиняемые признали, ущерб возместили. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU