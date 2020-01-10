2020-01-10T22:08:59+03:00
Общество

Какая погода будет в Ярославле в выходные

Суббота выдастся морозной, а в воскресенье уже будет плюс
Екатерина РЯБЦЕВА
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Суббота будет морозной, а воскресенье снежнымСуббота будет морозной, а воскресенье снежнымФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В эти выходные в Ярославской области будет устойчивый минус. Ночью температура воздуха понизится до -8 градусов. Днем станет чуть теплее – 0…-5 градусов. В целом будет облачная с прояснениями погода, но в субботу существенных осадков не ожидается.

– Ночью и утром местами туман, – сообщили в пресс-службе МЧС.

На дорогах возможен гололед.

Подует западный ветер 2-7 метров в секунду.

Воскресенье порадует жителей региона снегом и плюсовой температурой, а это значит, что пора лепить снеговиков и играть в снежки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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