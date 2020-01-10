Поездка к «Сибири» получилась у «бронепоезда» неудачной

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:02:18+03:00

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Для ярославского «бронепоезда» перед игрой в Новосибирске были положительные новости относительно состава. Наконец-то, вернулся в строй легионер защитник Якуб Накладал. Кроме того, на матч был заявлен недавний капитан молодежной сборной России на неделю назад завершившемся чемпионате мира Григорий Денисенко. Понятно, что тренерам пришлось делать перестановки в составе, причем, вопреки известному неписаному правилу «Выигравший состав не меняют». Как бы подтверждением этого правила и стал результат игры с «Сибирью», хотя до этого сибиряки с трудом цеплялись за последнюю вакансию в плей-офф от «Востока». Положение «Сибири» было таким, что очки им нужны, как воздух, поэтому они вышли на лед, как на последний бой. Традиционная для «бронепоезда» ставка на прессинг с первых минут нисколько не сбила сибиряков с четкой оборонительной игры, в которой они просто не давали нашим парням раскатиться в атаках. Хоть и перебросали наши ребята хозяев в первом периоде (8:2), но на завершающие броски нашим приходилось пробиваться через такие дремучие и беспощадные заслоны, что на убойный бросок сил уже немного оставалось. Чувствовалось, что какие-то игровые связи нашего «бронепоезда» слегка сбились из-за перестановок в составе. Хотя и рвались ярославцы в атаки, но сумбура в их действиях было больше, чем сыгранности. Но куда серьезнее оказались огрехи у нашей защиты. Александр Лазушин на последнем рубеже вновь действовал блестяще, выдав несколько таких сейвов, что хоть в учебники прикладывай. Но все же другое известное правило гласит – «Один в поле не воин». При всей бдительности нашей обороны две ее погрешности стали роковыми для «бронепоезда». Правда, в первом случае, имевшим место во втором периоде, нашим удалось очень быстро восстановить равенство в счете, за какие-то 16 секунд. Причем, ответ Григория Денисенко отчасти опровергал последнюю истину про одинокого воина. Григорий за чужими воротами сумел мастерски отобрать шайбу у защитника и, чуть выкатив на «пятак», втолкнуть её в «домик» киперу – 1:1. Но все другие атаки «бронепоезда» не получали логического завершения, во многом из-за предельно жесткой обороны сибиряков. Был, например, прекрасный шанс у Максима Осипова, но точного броска не получилось. Когда же в третьем периоде вновь пропустили гол, то наладить какое-то акцентированное преимущество так и не удавалось. К тому же, удаления вынуждали больше об обороне беспокоиться. Досадное поражение «бронепоезда».

«Сибирь» - «Локомотив» - 2:1 (0:0;1:1;1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU