2020-01-10T17:34:06+03:00
Общество

Ярославские приставы отдали пивное оборудование должника кредитной организации

Хозяйка крупно задолжала, а с молотка краны и холодильники не ушли
Роман РЫЖИКОВ
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Точка, скорее всего, закроетсяТочка, скорее всего, закроетсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Ярославле, скорее всего, одной точкой разливного пива станет меньше. Хозяйка одного из магазинов разливного пенного лишилась всего оборудования из-за долгов. Женщина взяла в кредит и не смогла вернуть 900 тысяч. Тогда кредитная организация обратилась в суд.

- В связи с тем, что должница не предпринимала никаких мер к погашению долга, судебные приставы арестовали часть оборудования торговой точки, в том числе: холодильную камеру, холодильное и пивное оборудование, - рассказали судебные приставы.

Сперва оборудование передали на реализацию, но торги так и не состоялись. Тогда кредитная организация согласилась забрать оборудование себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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