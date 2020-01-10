Ярославские приставы отдали пивное оборудование должника кредитной организации
В Ярославле, скорее всего, одной точкой разливного пива станет меньше. Хозяйка одного из магазинов разливного пенного лишилась всего оборудования из-за долгов. Женщина взяла в кредит и не смогла вернуть 900 тысяч. Тогда кредитная организация обратилась в суд.
- В связи с тем, что должница не предпринимала никаких мер к погашению долга, судебные приставы арестовали часть оборудования торговой точки, в том числе: холодильную камеру, холодильное и пивное оборудование, - рассказали судебные приставы.
Сперва оборудование передали на реализацию, но торги так и не состоялись. Тогда кредитная организация согласилась забрать оборудование себе.
ИСТОЧНИК KP.RU