В Ярославле сотрудники Росгвардии помогли дедушке дойти до дома

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:43:45+03:00

Пожилой человек лежал в снегу и не мог подняться

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Беспомощного старичка сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили у остановки общественного транспорта во время патрулирования. Пожилой мужчина лежал на снегу и не мог подняться. Как оказалось, он поскользнулся и упал, но из-за возраста и состояния здоровья самостоятельно не мог подняться на скользкой дороге.

Росгвардейцы не просто помогли мужчине встать, но и на всякий случай проводили его до дома, предварительно убедившись, что дедушка при падении не пострадал и здоровью ничто не угрожает. Пожилого человека дома встретили родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU