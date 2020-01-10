В Ярославле сотрудники Росгвардии помогли дедушке дойти до дома
Пожилой человек лежал в снегу и не мог подняться
Сотрудники Росгвардии проводили дедушку до дома. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области
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Беспомощного старичка сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили у остановки общественного транспорта во время патрулирования. Пожилой мужчина лежал на снегу и не мог подняться. Как оказалось, он поскользнулся и упал, но из-за возраста и состояния здоровья самостоятельно не мог подняться на скользкой дороге.
Росгвардейцы не просто помогли мужчине встать, но и на всякий случай проводили его до дома, предварительно убедившись, что дедушка при падении не пострадал и здоровью ничто не угрожает. Пожилого человека дома встретили родственники.
ИСТОЧНИК KP.RU