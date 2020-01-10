Ярославец задолжал страховой, и приставы арестовали его машину

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:41:45+03:00

Если мужчина не одумается, то ее реализуют в счет задолженности

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Житель Дзержинского района попал в ДТП, и его страховая выплатила пострадавшим компенсацию в 400 тысяч рублей. Эта сумма превысили максимальную, и страховщики через приставов потребовали от виновника ДТП вернуть убытки.

Мужчина никак не отреагировал на это, и тогда представители власти решили арестовать его машину, которая была в розыске.

– Если должник не предпримет мер к погашению долга, то арестованное имущество передадут на реализацию. Вырученные от продажи денежные средства будут направлены на погашение задолженности, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU