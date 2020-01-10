Фестиваль «Зимние вечера в Ростовском кремле» продолжается

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:31:02+03:00

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Кукольным спектаклем «Капризная принцесса» (по мотивам произведения братьев Гримм) продолжился 3 января 2020 года фестиваль камерного искусства «Зимние вечера в Ростовском кремле». Дети и взрослые стали зрителями удивительного приключения. Не менее интересным был концерт с участием Стаса Майнугина «Полеты во сне и наяву».

- Был очень теплый камерный вечер с авторской музыкой в Ростовском кремле. Спасибо публике за такой обалденный прием! - прокомментировал музыкант свое выступление.

На Рождество в Музейной гостиной музея, в небольшом деревянном театре – вертепе ожили куклы, которые голосами актеров рассказали о празднике и истории его происхождения. Семейная программа «Русские святки» очень понравилась как детям, так и взрослым.

Продолжится фестивальная программа «зимних вечеров» 18 января. Взрослых и детей ждет очередной кукольный спектакль от студии кукол «Ёжики». Заслуженный артист РФ Ярослав Узенюк и артист Данил Морозов покажут сказку «Как валенки землю грели». 25 января зрители увидят еще один удивительный спектакль - «Конек-Горбунок», в исполнении артиста театра и кино Евгения Булдакова и заслуженного артиста России Бориса Сокола (кларнет). Спектакль - сказка в стихах. В ней есть и юмор, и философия, и элементы едкой сатиры. Читать и слушать ее и детям, и взрослым - одно удовольствие!

ИСТОЧНИК KP.RU