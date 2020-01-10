2020-01-10T16:31:02+03:00
Досуг

Фестиваль «Зимние вечера в Ростовском кремле» продолжается

Поделиться:
Изменить размер текста:

Кукольным спектаклем «Капризная принцесса» (по мотивам произведения братьев Гримм) продолжился 3 января 2020 года фестиваль камерного искусства «Зимние вечера в Ростовском кремле». Дети и взрослые стали зрителями удивительного приключения. Не менее интересным был концерт с участием Стаса Майнугина «Полеты во сне и наяву».

- Был очень теплый камерный вечер с авторской музыкой в Ростовском кремле. Спасибо публике за такой обалденный прием! - прокомментировал музыкант свое выступление.

На Рождество в Музейной гостиной музея, в небольшом деревянном театре – вертепе ожили куклы, которые голосами актеров рассказали о празднике и истории его происхождения. Семейная программа «Русские святки» очень понравилась как детям, так и взрослым.

Продолжится фестивальная программа «зимних вечеров» 18 января. Взрослых и детей ждет очередной кукольный спектакль от студии кукол «Ёжики». Заслуженный артист РФ Ярослав Узенюк и артист Данил Морозов покажут сказку «Как валенки землю грели». 25 января зрители увидят еще один удивительный спектакль - «Конек-Горбунок», в исполнении артиста театра и кино Евгения Булдакова и заслуженного артиста России Бориса Сокола (кларнет). Спектакль - сказка в стихах. В ней есть и юмор, и философия, и элементы едкой сатиры. Читать и слушать ее и детям, и взрослым - одно удовольствие!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел с сумкой через плечо: на Перекопе пропал мужчина
Жители 2 микрорайона Брагино требуют от властей разобраться с мусором, оставшимся после ремонта Тутаевского шоссе
«Выходите работать руками, а не языком». Ярославцы в гневе из-за запущенности города
Машина кувыркалась десятки метров. На проспекте Октября в Ярославле вдребезги разбилась иномарка
В Большом Селе гость украл у подруги духовку
Мэрия Ярославля пообещала отремонтировать объезд Тутаевского шоссе
Ярославской математической школе №33 в 2020 году исполнится 215 лет
В Борисоглебском районе Ярославской области утром горел частный дом
В Ярославле на Московском проспекте машина влетела в забор и перевернулась
Не игра красна, а победа
Восемь ярославцев представят регион на зимних юношеских Олимпийских играх
Двое ярославцев наворовали сыра со склада магазина на 100 тысяч рублей
Какая погода будет в Ярославле в выходные
Поездка к «Сибири» получилась у «бронепоезда» неудачной
Ярославские приставы отдали пивное оборудование должника кредитной организации
В Ярославле сотрудники Росгвардии помогли дедушке дойти до дома
Ярославец задолжал страховой, и приставы арестовали его машину
Фестиваль «Зимние вечера в Ростовском кремле» продолжается
В Рыбинске пройдут соревнования по биатлону
В Ярославле проверили, заезжает ли маршрутка №71 на улицу Промышленную
«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»
Какие дворы отремонтируют в Рыбинске по проекту «Решаем вместе!». Адреса
В Ярославской области легковушка не поделила дорогу с «КРАЗом»