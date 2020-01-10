10 Янв. 2020 2020-01-10T16:26:25+03:00

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С 22 по 27 января в ЦЛС «Демино» в Рыбинске пройдут соревнования по биатлону: Чемпионат России, Первенство России, а также 6-й и 7-й этапы Кубка России.

В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов, некоторые из них уже приехали центр лыжного спорта и вовсю готовятся к стартам. Правда, подготовку серьезно усложняет погода.

- В перспективе прогноз тоже неблагоприятный, но специалисты делают все, чтобы сохранить трассу. В плане подготовки стрельбищ проблем нет, все необходимые разрешения получены. Проведены тестовые соревнования, судьи прошли обучение, - пояснил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

Кстати, в рамках Чемпионата России в Рыбинске пройдет отбор в сборную команду страны для участия в Чемпионате Европы. Основные старты Чемпионата России запланированы на субботу, 25 января. Все гонки будут начинаться в 11:00 и в 13:00.

Расписание соревнований:

22 января:

- спринт 10 км – мужчины – Кубок России;

- спринт 10 км – юниоры – Всероссийское соревнование;

- спринт 7,5 км – женщины – Кубок России;

- спринт 7,5 км – юниорки – Всероссийское соревнование;

23 января:

- спринт 10 км – мужчины – Кубок России;

- спринт 7,5 км – женщины – Кубок России;

24 января:

- суперспринт 5 км – юниоры – Первенство России;

- суперспринт 5 км – юниорки – Первенство России;

25 января:

- суперспринт 5 км – мужчины – Чемпионат России;

- суперспринт 5 км – женщины – Чемпионат России;

26 января:

- эстафета-смешанная-одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км - юниоры и юниорки – Первенство России;

- эстафета-смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км – юниоры и юниорки – Первенство России;

27 января:

- эстафета-смешанная-одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км – мужчины и женщины – Чемпионат России;

- эстафета-смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км – мужчины и женщины – Чемпионат России.

ИСТОЧНИК KP.RU