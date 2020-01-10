2020-01-10T16:10:23+03:00
Общество

В Ярославле проверили, заезжает ли маршрутка №71 на улицу Промышленную

Жители жалуются, что транспорт часто проезжает мимо
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Комментарии: comments3
Будет составлен акт с приложением фото- и видеоматериалов, подтверждающих нарушениеБудет составлен акт с приложением фото- и видеоматериалов, подтверждающих нарушениеФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Сегодня на перекрестке улицы Промышленной и Промышленного шоссе проверили, соблюдают ли водители маршрутки №71 схему движения транспорта. По этой схеме транспорт как в прямом, так и в обратном направлении должен заезжать на улицу Промышленную. Но, по словам местных жителей, очень часто водители эту остановку игнорируют и людям приходится идти пешком.

- Мы провели рейдовые мероприятия и зафиксировали факт не заезда 71-го маршрута на Промышленную улицу. Такие проверки будем проводить до тех пор, пока перевозчики не станут полностью соблюдать утвержденные схемы движения, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

По итогам проверки будет составлен акт с приложением фото- и видеоматериалов, подтверждающих нарушение. Перевозчика привлекут к административной ответственности. Штраф за это нарушение для предпринимателей доходит до 25 тысяч рублей, для водителей – 1,5 тысячи рублей. Известно, что одного из двух работающих на маршруте перевозчиков ранее уже наказывали за несоблюдение расписания движения и отсутствие навигационной системы на машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел с сумкой через плечо: на Перекопе пропал мужчина
Жители 2 микрорайона Брагино требуют от властей разобраться с мусором, оставшимся после ремонта Тутаевского шоссе
«Выходите работать руками, а не языком». Ярославцы в гневе из-за запущенности города
Машина кувыркалась десятки метров. На проспекте Октября в Ярославле вдребезги разбилась иномарка
В Большом Селе гость украл у подруги духовку
Мэрия Ярославля пообещала отремонтировать объезд Тутаевского шоссе
Ярославской математической школе №33 в 2020 году исполнится 215 лет
В Борисоглебском районе Ярославской области утром горел частный дом
В Ярославле на Московском проспекте машина влетела в забор и перевернулась
Не игра красна, а победа
Восемь ярославцев представят регион на зимних юношеских Олимпийских играх
Двое ярославцев наворовали сыра со склада магазина на 100 тысяч рублей
Какая погода будет в Ярославле в выходные
Поездка к «Сибири» получилась у «бронепоезда» неудачной
Ярославские приставы отдали пивное оборудование должника кредитной организации
В Ярославле сотрудники Росгвардии помогли дедушке дойти до дома
Ярославец задолжал страховой, и приставы арестовали его машину
Фестиваль «Зимние вечера в Ростовском кремле» продолжается
В Рыбинске пройдут соревнования по биатлону
В Ярославле проверили, заезжает ли маршрутка №71 на улицу Промышленную
«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»
Какие дворы отремонтируют в Рыбинске по проекту «Решаем вместе!». Адреса
В Ярославской области легковушка не поделила дорогу с «КРАЗом»