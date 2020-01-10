В Ярославле проверили, заезжает ли маршрутка №71 на улицу Промышленную

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:10:23+03:00

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Сегодня на перекрестке улицы Промышленной и Промышленного шоссе проверили, соблюдают ли водители маршрутки №71 схему движения транспорта. По этой схеме транспорт как в прямом, так и в обратном направлении должен заезжать на улицу Промышленную. Но, по словам местных жителей, очень часто водители эту остановку игнорируют и людям приходится идти пешком.

- Мы провели рейдовые мероприятия и зафиксировали факт не заезда 71-го маршрута на Промышленную улицу. Такие проверки будем проводить до тех пор, пока перевозчики не станут полностью соблюдать утвержденные схемы движения, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

По итогам проверки будет составлен акт с приложением фото- и видеоматериалов, подтверждающих нарушение. Перевозчика привлекут к административной ответственности. Штраф за это нарушение для предпринимателей доходит до 25 тысяч рублей, для водителей – 1,5 тысячи рублей. Известно, что одного из двух работающих на маршруте перевозчиков ранее уже наказывали за несоблюдение расписания движения и отсутствие навигационной системы на машине.

ИСТОЧНИК KP.RU