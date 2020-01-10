«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:59:01+03:00

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«Ростелеком» запустил новую версию приложения «Биометрия» для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android и iOS, которое позволяет открыть счет, вклад или получить кредит, не посещая банк. Как сообщает пресс-служба компании, новая версия отличается легким информационным дизайном и понятной структурой. В приложении «Биометрия» появилась информация о доступных финансовых услугах и условиях их получения. Раньше для того чтобы ознакомиться с условиями получения услуги, необходимо было установить приложение банка. Теперь узнать детали и начать оформление необходимой услуги можно сразу из каталога приложения «Биометрия».

В профиле пользователя отображаются данные из Единой системы идентификации и аутентификации: номер телефона и адрес электронной почты, на который приходят оповещения об операциях с биометрией.

Появился специальный раздел, в котором «Ростелеком» рассказывает о новых услугах и особенностях работы с биометрией. Здесь есть информация о том, для чего нужна Единая биометрическая система, как ею пользоваться и какие услуги с ее помощью можно получать. Так, уже в этом году граждане, сдавшие биометрические данные, смогут покупать товары, оплачивая их одним взглядом, а в будущем — регистрироваться на рейс и проходить на посадку в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон.

- "Ростелеком” сделал дизайн “Биометрии” более удобным и добавил есколько полезных функций. Мы регулярно обновляем приложение, чтобы с помощью современных дизайн-решений обеспечивать пользовательский опыт. Мы рассчитываем, что очередное обновление приложения положительно повлияет на дальнейший рост интереса со стороны граждан к удаленному способу получения финансовых услуг и Единой биометрической системе, - сказала директор проектов блока цифровой идентичности «Ростелекома» Светлана Озерецковская.

ИСТОЧНИК KP.RU