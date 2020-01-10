Какие дворы отремонтируют в Рыбинске по проекту «Решаем вместе!». Адреса
В прошлом, 2019 году, в Рыбинске по проекту было приведено в порядок 14 дворов, годом ранее – 9 придомовых территорий. В 2020 году собираются отремонтировать 11 дворов. Девять из них ждали включения в программу год и вошли в нее с дополнительными баллами. Две территории – новые.
Все организационные мероприятия, в том числе по подбору подрядчиков, проведут до 1 мая. Сейчас готовится техническая документация для размещения торгов.
Всего на ремонт рыбинских дворов выделено 43 миллиона рублей. Дороже всех обойдется благоустройство территории у дома №24 на улице Гагарина. Здесь будут ремонтировать не только двор, но и проезды. Во дворах, вошедших в программу, планируют обустроить парковки, заменить асфальт, построить тротуары, посадить деревья и установить лавочки.
Кроме того, был утвержден список общественных территорий, которые приведут в порядок по программе «Решаем вместе!». В Рыбинске благоустроят парк в микрорайоне Переборы и парковая зона на улице Волочаевской.
Список дворов, где пройдет ремонт в 20202 году:
- Гагарина, 24;
- Лосевская, 21;
- Ухтомского, 22;
- Баррикадная, 35;
- Качалова, 50;
- 9 Мая, 9А;
- Боткина, 23;
- Солнечная, 18;
- Серова, 3;
- Серова, 5;
- Моторостроителей, 8.
ИСТОЧНИК KP.RU