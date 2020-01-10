2020-01-10T15:56:09+03:00
Общество

Какие дворы отремонтируют в Рыбинске по проекту «Решаем вместе!». Адреса

Запланировано благоустройство 11 дворовых территорий
Полина Вачнадзе
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В 2019 году в Рыбинске по проекту было приведено в порядок 14 дворов. ФОТО: администрация РыбинскаВ 2019 году в Рыбинске по проекту было приведено в порядок 14 дворов. ФОТО: администрация Рыбинска
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В прошлом, 2019 году, в Рыбинске по проекту было приведено в порядок 14 дворов, годом ранее – 9 придомовых территорий. В 2020 году собираются отремонтировать 11 дворов. Девять из них ждали включения в программу год и вошли в нее с дополнительными баллами. Две территории – новые.

Все организационные мероприятия, в том числе по подбору подрядчиков, проведут до 1 мая. Сейчас готовится техническая документация для размещения торгов.

Всего на ремонт рыбинских дворов выделено 43 миллиона рублей. Дороже всех обойдется благоустройство территории у дома №24 на улице Гагарина. Здесь будут ремонтировать не только двор, но и проезды. Во дворах, вошедших в программу, планируют обустроить парковки, заменить асфальт, построить тротуары, посадить деревья и установить лавочки.

Кроме того, был утвержден список общественных территорий, которые приведут в порядок по программе «Решаем вместе!». В Рыбинске благоустроят парк в микрорайоне Переборы и парковая зона на улице Волочаевской.

Список дворов, где пройдет ремонт в 20202 году:

- Гагарина, 24;

- Лосевская, 21;

- Ухтомского, 22;

- Баррикадная, 35;

- Качалова, 50;

- 9 Мая, 9А;

- Боткина, 23;

- Солнечная, 18;

- Серова, 3;

- Серова, 5;

- Моторостроителей, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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