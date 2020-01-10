В Ярославской области легковушка не поделила дорогу с «КРАЗом»
ДТП произошло в Любимском районе
ФОТО: УГИБДД по Ярославской области
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Авария случилась недалеко от деревни Филиппово Любимского района утром 9 января.
26-летний водитель машины «ВАЗ 2103» не поделил дорогу с самосвалом и врезался в него. По предварительной информации, мужчина, который был за рулем «тройки», находился в состоянии алкогольного опьянения и поэтому не смог правильно выбрать боковой интервал между машинами.
Водитель «ВАЗа» получил травмы, о состоянии здоровья водителя «КРАЗа» ничего не сообщается. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU